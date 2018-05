Al via i lavori di restyling della scala del sovrappasso pedonale della linea ferroviaria, in via Caduti bollatesi. Viste le pesanti condizioni di degrado della scalinata, la Giunta ha deciso, fin dallo scorso anno, di reperire le risorse per riqualificare e mettere in sicurezza questo passaggio molto frequentato e utilizzato dai cittadini bollatesi.

Sovrappasso: il dettaglio dei lavori

I lavori di risistemazione sono partiti in questi giorni grazie al vicesindaco Alberto Grassi che ha fortemente voluto questo intervento utile alla città. I lavori consisteranno nel rifacimento degli scalini, realizzati in poliurea, un materiale molto resistente agli agenti atmosferici, e nella riverniciatura dei corrimano e delle grate nella parte sottostante. Alle casse comunali questo intervento costerà 37mila euro.

I lavori dureranno circa un mese, al termine dei quali si avrà una riqualificazione totale del passaggio. Durante i lavori si renderà necessaria una chiusura totale del sovrappasso. Le date precise della chiusura, che dipenderà dall’avanzamento lavori e dal tempo, verranno comunicate in seguito.

Le parole del vicesindaco

“Un intervento molto atteso dai bollatesi – dice il vicesindaco Grassi – come dimostrano le tante richieste di risistemazione che mi sono arrivate in questi mesi. Oggi siamo riusciti a partire con i lavori, come avevamo promesso, e stiamo già ricevendo la soddisfazione di molti concittadini”.