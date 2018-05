I consiglieri comunali Elisabetta Mengoni e Vincenzo Salvaggio (Pd) hanno incontrato negli scorsi giorni i residenti di via Cler e Piazza Don Angelo Casertelli per raccogliere informazioni su diverse problematiche riguardanti l’area. Ora presentano una interrogazione per sollecitare l’Amministrazione comunale.

Pd all’attacco

“Si tratta di piccole cose che creano disagi quotidiani ai cittadini della zona. Piccole attenzioni che sommandosi cambiano il vivere comune dei magentini che vivono e lavorano in questa parte di Città. Per questo abbiamo presentato la seguente interpellanza all’Amministrazione Calati, affinché i residenti possano avere risposte e soluzioni concrete il prima possibile”, spiegano.

I temi

I temi dell’interrogazione: disinfestazione zanzare e relativa pubblicità, attività di contrasto alla proliferazione dei topi in via Arioli, malfunzionamento e momentaneo stop della fontana di via Clèr, diserbo delle aree verdi, posizionamento di cestini, nuova segnaletica orizzontale visto che l’attuale è ormai… invisibile.