Pendolari Trenord, costituita ufficialmente l’associazione MiMoAl

È nata ufficialmente quest’oggi, domenica 21 gennaio, l’associazione MiMoAl, che vuole rappresentare i pendolari della linea ferroviaria Trenord Milano-Mortara-Alessandria. Si è tenuta questa mattina al castello Visconteo di Abbiategrasso la prima assemblea associativa. A coordinare l’incontro, Vanessa Giancane presidente della neonata associazione divenuta operativa a tutti gli effetti. Sono state presentate le finalità per cui opera l’associazione, oltre allo statuto e al direttivo. I presenti hanno potuto conoscere quanto fatto fino ad oggi in questi primi mesi di attività.

Le prime iniziative: raccolta firme per il raddoppio e tesseramento

Presenti anche il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, il vice sindaco Roberto Albetti, il sindaco di Mortara Marco Facchinotti, Furio Suvilla, assessore del comune di Vigevano. Dopo l’approvazione del consiglio direttivo è stato lasciato spazio agli interventi del pubblico per un momento di confronto. Dopo la raccolta firme online dal sito change.org per la richiesta del raddoppio della linea, per un migliore servizio di trasporto e per avere nuovi treni, è stata avviata anche la raccolta firme cartacea che continuerà nelle prossime settimane. Da questa mattina è iniziato inoltre il tesseramento degli associati.