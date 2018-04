Polizia locale, avviati i lavori per trasformare l’ex bocciodromo di Gaggiano nella nuova sede operativa dell’Unione dei Fontanili.

Polizia locale, nuova sede: avviati i lavori all’ex bocciodromo di Gaggiano

Sono finalmente cominciati i lavori per trasformare l’ex bocciodromo di via Gramsci nella nuova sede operativa dell’Unione dei Comuni «I Fontanili». Dopo la presa in carico da parte dell’azienda vincitrice dell’appalto, mercoledì 11 aprile è stato posizionato all’ingresso dell’edificio il cartello che dichiara aperto il cantiere. I lavori, cominciati con un leggero ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel primo progetto, proseguiranno spediti in modo da cercare di rispettare la scadenza fissata per la fine del 2018 quando scadrà il contratto di affitto dell’attuale sede di Vigano. L’intervento, come riporta il numero di Settegiorni Magenta in edicola da venerdì 13 aprile, sarà interamente finanziato dall’amministrazione comunale con una spesa prevista di 800mila euro e sarà poi concesso in affitto all’Unione, che nel 2018 ha registrato l’ingresso di Binasco e Casarile portando così a nove il numero dei comuni aderenti.