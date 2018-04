“Primo giorno di scuola” in Regione per i nostri debuttanti che non si sono sprecati nei commenti su Facebook riguardanti questa nuova esperienza.

I commenti dei “nostri” debuttanti su Facebook

Silvia Scurati

“Si parte! Che emozione…grazie ancora a tutti quelli che mi hanno sostenuta ! In Aula siete tutti con me !!! 💚 💚”

Luca Del Gobbo

“Inizia oggi con la prima seduta di Consiglio l’undicesima legislatura regionale lombarda. Come il primo giorno di scuola c’è sempre tanta emozione. Inizia una nuova stimolante avventura che voglio affrontare con rinnovato entusiasmo cercando ogni giorno di costruire il bene comune nella nostra Regione insieme al Presidente Fontana.”

Monica Forte

“L’entusiasmo e la voglia di iniziare a lavorare sono alle ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ Si parteeeee!”

Riccardo Pase

“E con oggi si inizia una grande avventura.”

Carlo Borghetti

“…e adesso inizia una nuova avventura! Un onore e una responsabilità essere stato eletto vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia. Grazie a tutti, di cuore, a partire dai miei colleghi consiglieri PD che mi hanno proposto e votato, così come i colleghi consiglieri della Lista Gori e Cinque Stelle, che pure ringrazio. Lavorerò perché il Consiglio possa ben svolgere il suo ruolo di indirizzo e controllo, riconoscendo il giusto spazio alle minoranze, per le migliori risposte ai problemi dei cittadini lombardi.”