Riccardo Olgiati racconta i suoi primi due mesi da parlamentare a 5 stelle.

Riccardo Olgiati, da Legnano al Parlamento

Dopo cinque anni passati in Consiglio comunale ora il legnanese Riccardo Olgiati è in Parlamento. Lo abbiamo incontrato nel pieno delle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del nuovo Esecutivo. Il Governo giallo-verde si farà? “Sono più speranzoso che fiducioso – è la sua risposta -. Come Movimento 5 stelle ce la stiamo mettendo tutta per risolvere i problemi mai affrontati negli ultimi 30 anni”.

L’intervista a 360 gradi

Dalla sua esperienza in Parlamento al momento più bello di questi primi due mesi da deputato, dal legame con il territorio alla sua avventura di neopapà della piccola Maya, che ha compiuto 7 mesi proprio oggi, venerdì 18 maggio, Olgiati ci ha concesso una lunga intervista. La trovate su Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola fino a giovedì 24.