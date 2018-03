Sagrato dissestato, il Comune di Motta: “Toppe a costo zero”

Sagrato dissestato, la nota dell’ufficio tecnico del Comune di Motta Visconti: “Interventi a carico dell’operatore privato”.

Toppe d’asfalto sul dissestato sagrato mottese: con un nota dell’ufficio tecnico del Comunee di Motta Visconti si fa chiarezza su uno degli aspetti dell’intervento effettuato pochi giorni fa per mettere in sicurezza la viabilità a fronte delle buche e dei danneggiamenti occorsi alla pavimentazione di beole a causa del passaggio delle auto: “Tali interventi – spiega la nota -, come tutti i precedenti, sono economicamente a carico del proponente del Pii Cò d’Uruc come da convenzione urbanistica stipulata tra le parti. I lavori effettuati e le successive valutazioni anche in ordine alla tipologia di traffico saranno oggetto di verifica con il collaudatore delle opere”, aggiunge l’ufficio tecnico. Che conclude: “Si precisa peraltro che le operazioni di collaudo dei lavori non sono ancora state concluse. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio provocato”.