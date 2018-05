Consiglio Regionale della Lombardia, Samuele Astuti eletto Segretario della IV Commissione Consiliare da molti componenti della commissione, anche di maggioranza.

In questi giorni si sono riunite le commissioni consiliari costituitesi in seno al Consiglio Regionale lombardo. La IV commissione si occupa di attività produttive, istruzione, formazione e occupazione. Astuti è stato eletto con i voti di molti componenti della commissione, anche di maggioranza.

“Ringrazio i miei colleghi per la fiducia accordatami insieme agli altri commissari svolgeremo un lavoro serio per mettere al centro le esigenze del territorio lombardo che necessita di una grande attenzione su questi temiGli argomenti di cui si occupa la commissione sono molteplici: industria, piccole medie imprese e microimprese; artigianato; commercio; attenzione ai consumatori; innovazione e sostegno alla stessa, crisi aziendale; istruzione, formazione. Temi di cui mi sono sempre occupato sul piano professionale e di cui mi occuperò con grande convinzione e attenzione al territorio anche in sede di Consiglio