Via Matteotti, scoppia la polemica.

La lista di minoranza contro il taglio in via Matteotti

La giunta comunale ha deciso di tagliare alcuni alberi di via Matteotti. E in paese scoppia la protesta. “Attualmente la via è a doppio senso di circolazione e sul lato destro salendo dal Sempione verso Cerro Maggiore è alberata – affermano dalla lista di opposizione Vivi S.Vittore-Progetto Comune -. Alberi che hanno molti decenni di vita e offrono da sempre colore e respiro alla via che, altrimenti, risulterebbe desolatamente nuda. Ebbene la giunta Vercesi, in persona del vice sindaco Zerboni, ha preannunciato che a fine aprile cominceranno i lavori per abbattere gli alberi, allargare la strada per creare un camminamento protetto da colonnine metalliche sul lato opposto a quello degli alberi stessi. Perchè tutto ciò? Per mettere in sicurezza la strada è la risposta della giunta. Ma è priva di fondamento. In via Matteotti non sono mai successi incidenti, per incrementare la sicurezza basterebbe prevedere un limite di 30 chilometri orari, realizzare un paio di rallentatori di velocità e installare qualche telecamere. Ma non abbattere una decina di alberi”.

La richiesta alla giunta

La lista di minoranza aggiunge: “Tagliare gli alberi sarebbe irresponsabile e denoterebbe il totale disinteresse dell’Amministrazione comunale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Siamo fermamente contrari a questa scelta e chiediamo che prima di ogni decisione definitiva venga reso noto il progetto finale, sentito il parere dei cittadini e quello di tutti i commercianti. Solo così sarà possibile rispettare il principio di una scelta democratica e agire nell’interesse pubblico che è quello dell’intera comunità”.