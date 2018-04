La lista di opposizione sulla vicenda di via Matteotti.

Via Matteotti, si fa sentire anche Roberto Morlacchi

Anche il capogruppo della lista di minoranza “Persone Per Sanvittore” Roberto Morlacchi interviene sulla vicenda di via Matteotti dove la giunta intende tagliare alcuni alberi per un progetto di riqualificazione. L’Amministrazione comunale ammazza tigli colpisce ancora – esordisce Morlacchi -. Il vice sindaco Zerboni, alla riunione della commissione del 12 aprile, ha annunciato che si procederà al taglio di 10 tigli, di oltre 50 anni, in via Matteotti. Tale decisione viene motivata da una necessità di sicurezza dei pedoni. Ma non ricordo, negli ultimi 20 anni, alcuni incidente in via Matteotti che abbia coinvolto un pedone. Se si vuole mettere in sicurezza la via basta prevedere un attraversamento pedonale rialzato, come quelli in via Roma: questo ridurrebbe la velocità delle auto e renderebbe ancor più sicura la via, salvando 10 tigli. Ma questa non è la volontà dell’Amministrazione comunale: meglio tagliare e asfaltare”.

L’appello ai concittadini

Morlacchi è pronto a dare battaglia: “I tigli sono sani, rigogliosi e in piena vegetazione, come ogni cittadino può verificare. Speriamo che non si inventino fantasiose malattie attribuibili ai tigli al solo fine di giustificarne l’abbattimento inutile. In ogni caso vigilerò sulla questione e sarà mia premura documentare fotograficamente lo stato dei tigli, mi auguro non dopo il loro taglio. Invito i cittadini a fare altrettanto e a mobilitarsi per salvare i tigli di via Matteotti”.

Sulla vicenda era intervenuta anche la lista di opposizione “Vivi S.Vittore-Progetto Comune” anch’essa contro la giunta.