Il Sindaco Alessandro Fagioli ha concesso udienza ad alcuni cittadini saronnesi.

Luciano Silighini esponente di Italia che verrà, commenta l’apertura del Sindaco Alessandro Fagioli nei confronti dei cittadini di Via Grandi e di Via Battisti:

“Apprendo con felicità che il Sindaco della Lega Alessandro Fagioli dopo un mese dalla richiesta ha finalmente concesso udienza ai cittadini di Via Grandi e Via Battisti. Mi auguro che alla luce del gravissimo errore commesso e delle problematiche emerse abbia la stessa umiltà che hanno avuto i consiglieri comunali di minoranza che hanno votato a favore del campo nomadi e dica semplicemente : scusate ho sbagliato.

Un gesto simile riporterebbe serenità e renderebbe più umano un Sindaco che si è trincerato dietro alla polizia locale per timore di parlare coi suoi stessi cittadini durante il consiglio comunale. Attendiamo che Fagioli porti un soffio di umiltà e rimedi all’errore. Io e il mio gruppo restiamo vigili e pronti a tornare in piazza qualora non sia rispettata la più ovvia decenza politica. Attendiamo fiduciosi e speranzosi di poter festeggiare la cancellazione di questa delibera”.