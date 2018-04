Sinistra per Corbetta, mercoledì 25 aprile, sfilerà con Anpi e con le altre associazioni in occasione della festa della Liberazione. Non si placa la polemica dopo il no del sindaco al corteo dell’Amministrazione e la disposizione della comandante: “Fatelo ma sui marciapaiedi”.

L’affondo della sinistra

“La furia divisiva e intimidatoria dell’AC di Corbetta e del suo Sindaco, ha superato ogni limite, ormai. Siamo al fai da te: fatevi il vostro corteo del 25 Aprile e “non rompete”; camminate sui marciapiedi perché tanto io, Sindaco e AC, non ho intenzione di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico; nessun vigile sarà presente …arrangiatevi… perché non ho soldi e poi partecipano in pochi al corteo!. L’Amministrazione, e in particolare il Sindaco, dimentica il copione dell’anno scorso: stessa sua volontà di rompere con una parte dei cittadini che hanno risposto in oltre 300 persone, percorrendo con ordine e partecipazione attiva le vie cittadine”.

Attacco alla libertà

“Non vi consentiremo di andare oltre con tali provocazioni. Quest’ultimo attacco alla libertà di manifestazione dei cittadini rende necessario – al di là di ogni schieramento politico democratico – che cogliate nelle parole dell’ANPI al Prefetto, al Questore e alle altre Istituzioni, un preciso richiamo affinché in città sia ripristinato un clima di civile e democratica partecipazione alla vita delle istituzioni repubblicane, nate dalle ceneri del nazifascismo, di cui il 25 Aprile e il suo corteo aperto, libero, partecipato da tanti, da tutti, rappresenta la migliore testimonianza e difesa della pace, della democrazia, e della difesa della Costituzione Repubblicana”, chiosa Sinistra per Corbetta.