Tutto parte da un’inchiesta della stampa nazionale ( che riprende un’indagine di Confcommercio) secondo cui Corbetta applica una tra le Tari più alte nel Milanese per imprese e terziario. A colpo d’occhio una “succosa” notizia per montare la polemica, subito colta dai dem locali.

La stoccata Pd

“Corbetta ha una classifica invidiabile… tra le città con le tasse più alte! Eppure il Sindaco aveva promesso meno tasse e meno cemento. E invece le “meno tasse” non si vedono mentre si vedrà presto un nuovo supermercato alla faccia del meno cemento”, si legge in un post dei dem, ripreso anche dalla consigliera Eleonora Bonfiglio.

La replica del sindaco

Stoccata non gradita dal sindaco di Centrodestra, Marco Ballarini che puntualizza: “Sono dati del 2015, precedenti, quindi, alla campagna elettorali in cui io, secondo il Pd, avrei ftato promesse. Inoltre -e mi rivolgo soprattutto alla consigliera Bonfiglio – dopo due anni e mezzo di Consiglio dovrebbe conoscere la differenza tra tassa e tariffa. La Trai è una tariffa e, nell’inchiesta, si fa riferiemnto a quella applicata alle imprese, non alle famiglie. Terzo, posso anche aver promesso un abbassamento delle tasse, che però non coincide necessariamente con aver la tassazione più bassa in Provincia”. Ballarini bolla l’uscita dem come una “gaffe”: “Non hanno argomenti, strumentalizzano qualsiasi cosa”.