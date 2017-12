Telecamere in città, la Giunta di Settimo analizza quanto è costato il progetto.

L’Amministrazione, insieme a Polizia Locale e ai tecnici, ha effettuato un’analisi delle necessità dell’Ente e del sistema di videosorveglianza. Questo è composto da 29 telecamere, diffuso sul territorio comunale. In due anni sono stati investiti nel progetto 275 mila euro per un sistema integrato che è costituito da due parti. Sorveglianza attiva: telecamere attive 24 ore su 24 che registrano gli eventi e varchi perimetrali.

Così spiega l’Amministrazione.

“I varchi posti al confine comunale, sono portali in grado di leggere le targhe dei veicoli transitanti sul nostro territorio e di tenerne traccia. Il sistema è connesso alle banche dati dell’Associazione nazionale imprese assicuratrici e della Motorizzazione civile per la verifica in tempo reale del mancato rinnovo di revisione ed assicurazione. Inoltre effettuare monitora i veicoli noti o sospetti con il meccanismo delle blacklist. Ogni portale è corredato da una telecamera di contesto che permette di videosorvegliare la zona. Sono stati individuati 11 accessi alla nostra città: quattro sono già pronti, l’acquisto di altri quattro varchi è stato deliberato dal Consiglio Comunale lo scorso 29 novembre”.