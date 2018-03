Antonio Parisi riconfermato a guida della Uiltec Varese, ramo della Uil che si occupa di aziende e lavoratori impiegati nei settori tessile e farmaceutico.

Tessile e farmaceutico, spiragli di ripresa

Crisi economica, mercati in difficoltà e lavoratori a rischio. Dopo anni difficili, oggi le aziende del settore tessile e farmaceutico mostrano i primi segnali di ripresa. Sui quali vigilano i sindacati, tra i quali Uiltec, che la scorsa settimana si è riunito a Tradate in assemblea. Occasione in cui si è anche riconfermato il segretario varesino, Antonio Parisi, impegnato negli ultimi mesi nella difficile trattativa con la dirigenza della Gallazzi. “Nell’ultimo anno – ha dichiarato Parisi – tutti i settori che seguiamo hanno fatto passi avanti verso la ripresa. L’uscita dalla crisi si sta consolidando e questo significa maggiore stabilità per i lavoratori. Abbiamo superato un periodo pesante e difficile, ora si stanno recuperando volumi e produzione”.

Settori leader in Provincia

La crisi degli ultimi anni non ha minato il ruolo delle aziende del tessile e farmaceutico in Provincia. Con il primo ancora di riferimento per l’alta moda e il secondo sinonimo di qualità per i grandi produttori farmaceutici. Per quanto riguarda i lavoratori, lo sguardo va al prossimo futuro e al rinnovo dei contratti del settore chimico. “Il rinnovo è fondamentale – continua Parisi – Lavoreremo per allargare i diritti anche alle nuove generazioni. Senza dimenticare la difesa dei salari e le tutele per gli attuali impiegati nel settore. In questi anni – conclude il segretario provinciale – la Uiltec è cresciuta molto, non solo nella rappresentanza ma nella presenza attiva di lavoratori nelle nostre assemblee e riunioni, come visto al nostro congresso provinciale”.