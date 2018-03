Mario Balotelli contro Toni Iwobi: “Vergogna, non gli hanno detto che è nero?”. Ma l’ex assessore di Spirano, fresco di elezione e primo senatore nero della Repubblica, replica secco: “Mai rinnegate le mie origini. Basta battibecchi, adesso si lavora”.

Supermario contro il primo senatore nero

Come riportano GiornalediTreviglio.it e BresciaSettegiorni.it, non si parla d’altro oggi su Instagram che del post in cui ieri sera Mario Balotelli ha attaccato il primo senatore nero della Repubblica, il leghista spiranese Tony Iwobi. “Vergogna, non gli hanno detto che è nero” scrive il bomber bresciano del Nizza, di genitori ghanesi. Ma da Spirano la replica del neo-senatore non si è fatta attendere. Una replica composta e pacata, da parte dell’ex assessore di Spirano, che invece è nato in Nigeria ed è in Italia dal 1976.

“Basta adesso si lavora”

“Mi stanno chiamando in tantissimi per questa dichiarazione di Balotelli ma io davvero non voglio cadere in questi battibecchi, voglio solo cominciare a lavorare. Mi aspetta un compito di grande responsabilità” ha detto. Ma quel “vergogna” non gli va giù. “Non ho mai rinnegato le mie origini, e anzi sono contento delle congratulazioni che mi stanno arrivando in queste ore anche dal mio paese. Anche i giornali ne hanno parlato positivamente. Basta, adesso si lavora”.