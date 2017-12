Aperto il bando per 5 assunzioni a tempo determinato nel comando di Polizia locale. Prima prova, il test di Cooper.

Nuovi agenti per presidiare il territorio

“Vogliamo persone che stiano per le nostre strade, che le pattuglino e sorveglino”. Così a inizio autunno il sindaco Dario Galli annunciava per la prima vomta la prossima assunzione di alcuni (all’epoca erano 3) nuovi agenti. Qualche problema burocratico aveva poi costretto l’Amministrazione a rimandare l’emissione del bando, arrivata pochi giorni lrima di Natale e per 5 agenti. Sei, qualora il bando di mobilità per la sostituzione di un uomo in uscota dovesse andare deserto.

Prova fisica per i nuovi agenti

Uomini (e donne) d’azione, non da ufficio. Così li vuole l’Amministrazione. E per selezionarli, tra le prove di valutazione per la graduatoria c’è il test di Cooper. Ovvero, la massima distanza percorsa in corsa piana in 12 minuti di tempo. 30 punti per i candidati uomini che correranno più di 2600 metri, 30 per le donne che supereranno i 2400. Zero punti per chi non raggiungerà i 1200 metri. Poi, ovviamente, una prova scritta su corice della strada e procedimento sanzionatorio e un colloquio per valutare conoscenze e capacità.

Nuovi agenti subito sul territorio

Come si può leggere nel bando (qui la documentazione per lartecipare, tempo fino al 22 gennaio), i nuovi agenti serviranno a “attivare delle pattuglie serali e notturne per combattere gli episodi di furto, vandalismo e criminalità che sempe più frequentemente si verificano sul territorio comunale e per garantire più sicurezza pubblica per la cittadinanza”. “I vincoli sulla spesa pesano molto per i Comuni, come Tradate, che hanno organici molto ridotti – conclude Galli – Si spendono soldi pubblici, dei cittadini, e vogliamo spenderli al meglio. Il sistema di selezione inserito nel bando permetterà di avere a disposizione dei candidati validi e che potranno svolgere al meglio un lavoro fisico come quello dell’agente di polizia, pronto all’intervento, come serve alla città. Stiamo investendo molto sulla sicurezza. Queste assunzioni, con un periodo di prova di almeno un anno, saranno un passo molto importante”.