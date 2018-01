Trasporti pubblici: costituito il “Comitato cittadino dei trasporti dei Comuni di Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Vermezzo e Comuni limitrofi”.

Trasporti pubblici, nasce il comitato di Gudo, Vermezzo, Zelo

E’ stato recentemente costituito il «Comitato cittadino dei trasporti dei Comuni di Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Vermezzo e Comuni limitrofi». Spiegano i promotori che l’obiettivo è quello di ottenere la tariffa unica integrata tra la città di Milano ed i Comuni coinvolti ed un vero servizio di navetta verso la stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo, nonché una pista ciclabile che colleghi alla stazione stessa. Sempre per quanto riguarda la stazione, un’altra richiesta per renderla più fruibile e sicura è quella dell’apertura di un bar con biglietteria e servizi igienici. Nei prossimi giorni esponenti del comitato organizzeranno banchetti per raccolta firme ed adesioni. Più saranno gli aderenti, spiegano i promotori, maggiore sarà la forza del Comitato nelle sedute plenarie dell’agenzia del trasporto pubblico locale; agli incontri ed ai tavoli sul territorio. Soci fondatori sono Marco Thomas Colombo, Chiara Sacchelli, Vanessa Cantarella, Ada Rattaro, Irene Murgia, Augusto La Rocca e Vincenza Tamborra.