Dopo le incertezze sulla presentazione, il gruppo di Venegono in Movimento ha deciso di correre alle elezioni amministrative del 10 giugno.

Venegono in Movimento: i candidati

Sabato il gruppo di “Per Venegono – Intesa Civica”, martedì quello di “Con Venegono”. Oggi presentiamo la squadra di candidati consiglieri che si presenteranno per Venegono in Movimento al fianco di Mauro Neri. Si parte dal candidato: 48 anni, libero professionista e alla sua prima esperienza di politica diretta. In ordine di lista, lo seguono: Micaela Ida Hollrigl Bertini, 51 anni, architetto; Ioris Bussolari, 30 anni, sviluppatore web; Francesca Mariotti, 35 anni, commerciante; Raffaella Cirillo, 42 anni, consulente formazione e politiche attive al lavoro; Stefano Cavalli, 37 anni, libero professionista; Daniele Spadola, 36 anni, impiegato; Marco Chiodo, 24 anni, imprenditore; Claudio Guadagnini, 44 anni, operaio; Maurizio Alessi, 53 anni, marketing manager.

“Stimolare e incentivare la partecipazione”

Dove nasce Venegono in Movimento? Cinque anni fa la fine prematura dell’Amministrazione Brianza non lasciò al gruppo, ispirato al Movimento Cinque Stelle, il tempo di presentarsi. Oggi però è diverso, dopo anni fuori dal consiglio ma impegnati negli streaming delle assise pubbliche e in numerose iniziative, politiche e non, per il paese. “Siamo una lista civica – spiega Neri – composta da un gruppo di persone giovani che, per cinque anni, sono state ad osservare la macchina comunale dall’esterno. E che, al di fuori dei giochi politici, hanno potuto meglio identificare una serie di proposte programmatiche concrete aventi alla base un unico filo conduttore: stimolare e incentivare il cittadino ad una partecipazione più attiva”. “Vorremmo vivere – continua – in un paese più pulito ed ecologico, più unito e partecipe, più sicuro e a misura di bambino, più informato e tecnologico. Con un’Amministrazione che fa da portavoce dei bisogni capillari dei cittadini. Dobbiamo quindi garantire l’assistenzialismo necessario alle esigenze primarie di tutte le persone che compongono la comunità Venegonese, anche e soprattutto nei confronti di quelle più fragili”.