Vincenzo Massari, ex assessore alla sicurezza della Giunta Fornaro, è il quarto candidato sindaco alle elezioni comunali di Arese. E’ sostenuto dalla lista civica Italia in marcia.

“Da alcuni anni ho trasferito la mia attività economica in quel di Cesate ma gli affetti, le conoscenze e le amicizie che ho costruito da quando sono arrivato in Arese, non le ho mai abbandonate; anzi, l’essermi trasferito in altro Comune non mi ha distolto dal continuare ad essere cittadino di Arese. Come è ben noto nell’anno 2009, sono stato eletto da un cospicuo numero di cittadini aresini nelle elezioni amministrative, rivestendo la carica di assessore alla sicurezza. E raggiunsi obbiettivi a costo zero per la cittadinanza, come l’installazione del sistema di videosorveglianza comunale e il distretto del commercio”.