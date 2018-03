Albairate, i risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell’aria saranno presentati alla cittadinanza il 22 marzo in sala consiliare.

Albairate, che aria si respira?

Che aria tira nel territorio comunale di Albairate? La risposta sarà data ai cittadini in occasione dell’incontro pubblico di presentazione dei risultati della “Campagna di Monitoraggio della Qualità dell’Aria” che si svolgerà giovedì 22 marzo alle 21 nella Sala consiliare del Municipio di via Battisti, 2)

Evento in collaborazione con Arpa

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Pioltini, in collaborazione con Arpa Lombardia (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ed ha lo scopo di presentare l’esito della campagna di monitoraggio, che si è svolta nel comune di Albairate lo scorso anno (dal 2 marzo al 4 aprile 2017 e dal 28 luglio al 30 agosto 2017), con l’obiettivo di valutare i livelli delle concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici sul territorio comunale.

Impianto di compostaggio e non solo…

«Con il supporto di tecnici qualificati degli enti di competenza e l’esposizione dei dati del monitoraggio effettuato nel 2017, sarà possibile conosce qual è il reale stato dell’aria di Albairate. – rileva il sindaco Pioltini – Inoltre, sarà anche l’occasione per illustrare alla cittadinanza il lavoro svolto dal “Tavolo di Confronto”, istituito per volontà dell’Amministrazione comunale, per la risoluzione degli inconvenienti olfattivi derivanti dall’impianto di Compostaggio che periodicamente hanno creato qualche disagio».

Oltre a Pioltini saranno presenti Ettore Bortolotti (responsabile Ufficio Tecnico); responsabili e tecnici di Arpa Lombardia; Piergiorgio Valentini (responsabile Settore Bonifiche, Rifiuti e Aia della Città Metropolitana di Milano), Domenico Cotrupi (Ats – Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano); Bartolomeo Corrari e Luca Quarti (Commissione controllo impianto di compostaggio di Albairate).