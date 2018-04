Sul rettilineo conclusivo Galdoune di potenza ha anticipato Alessio Brugna e Davide Ferrari.

72a Coppa Cadutti Nervianesi

La 72a edizione della Coppa Caduti Nervianesi, gara per Elite e Under23 disputata ieri, mercoledì 15 aprile a Nerviano con la regia organizzativa dell’Unione Sportiva Nervianese e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha visto come vincitore Ahmed Galdoune. Il portacolori della formazione Gallina Colosio Eurofeed ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale battendo allo sprint Alessio Brugna della Namedsport Rocket e Davide Ferrari, portacolori della Viris Vigevano Lomellina al primo anno tra gli Under23. Alle 11.45 il gruppo di 146 atleti partecipanti alla corsa si è ritrovato in via Toniolo. Dopo aver onorato il monumento ai Caduti ha affrontato i 150 km di coda. Dopo varie “azioni d’attacco” il gruppo è tornato compatto. Sul rettilineo conclusivo Galdoune di potenza ha anticipato Alessio Brugna e Davide Ferrari.

Galdoune

Galdoune, intervistato dopo l’arrivo, ha rimarcato il grande impegno di tutta la sua squadra nel controllare la corsa e preparare bene la volata e ha ringraziato i compagni. Felice ha commentato: “Dopo diversi piazzamenti sono riuscito ad ottenere la mia prima vittoria stagionale, sono contento”.

Gianantonio Re Depaolini

E contento è anche Gianantonio Re Depaolini, Patron dell’Unione Sportiva Nervianese, che a gara conclusa dichiara: