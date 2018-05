Accademia Calcio: la società di Cislago è pronta a rinnovare il tradizionale appuntamento in memoria di tre amici che purtroppo non ci sono più.

Accademia Calcio: al via il torneo dedicato a tre amici

Al via, in casa blaugrana, il tradizionale torneo giovanile intitolato alla memoria di 3 amici cislaghesi che hanno lasciato i loro cari troppo presto, Salvatore Caironi, Alberto Legnani e Alessio Saibeni. L’organizzazione dell’evento è un modo per riaverli ancora tra loro, attraverso la gioia e l’entusiasmo dei 1000 bambini che parteciperanno all’iniziativa. Il torneo si disputerà sul sintetico di via Papa Giovanni XXIII a Cislago. Si è partiti il primo maggio con il Memorial A. Legnani per la categoria Piccoli Amici 2011 e con il Memorial S. Caironi per la categoria Piccoli Amici 2012.

Il torneo continuerà con il seguente programma:

– 12 e 26 Maggio: 5° Memorial S. Caironi – categoria Primi Calci 2009 e Primi Calci 2010.

– 15 Maggio: 2° Memorial A. Legnani – categoria Pulcini 2008 e Pulcini 2009.

– 13, 20, 27 Maggio: 2° Memorial A. Saibeni – categoria Esordienti 2006 a 9.

– 13, 20, 27 Maggio: 5° Memorial S. Caironi – categoria Esordienti 2005 a 11.