RHO – Rhodense, avanti tutta… E’ questo il responso che giunge, forte e chiaro, dalla disputa del primo turno dei play off del campionato di Promozione.

Nella finale del girone A, che gli “orange” di mister Paolo Crucitti hanno disputato al “Comunale” di Via Cadorna, è giunta la preziosa vittoria per 2-0 sull’Olimpia Calcio.

Beretta e Castelnuovo in gol

Tornata in campo pochi giorni dopo lo sfortunato spareggio con la Castanese, la Rhodense ha regalato ai tifosi una prestazione volitiva, dimostrando di aver già dimenticato la partita persa 2-1 sul campo neutro di Arconate.

Una superiorità costante e netta, sfociata poi nelle reti segnati da Beretta e successivamente da Castelnuovo su calcio di rigore.

Ed ora la Vertovese

Grazie alla vittoria ottenuta sull’Olimpia, la Rhodense accede al terzo turno dei play off. Dovrà vedersela con i bergamaschi della Vertovese, capaci di far “saltare” il fattore campo nel match vinto 2-1 in casa della Gavarnese.

La partita di andata si gioca sabato 19, dalle 16, allo stadio comunale di Rho. La sfida di ritorno è invece in calendario mercoledì 23 maggio alle ore 16 allo stadio comunale “Tognella” di Vertova.

E’ il penultimo ostacolo

Chi vince tra Rhodense e Vertovese accederà alle finali play off, nelle quali entrerà in scena anche il Casazza, squadra che ha vinto la Coppa Italia. Le altre sfide del terzo turno sono Di.Po Vimercatese-Real Dor e Codogno-Paullese.

Ricordiamo che, essendo squadra perdente di uno spareggio con in palio la promozione alla categoria superiore, nella eventuale classifica di merito la Rhodense avrebbe una posizione di privilegio.