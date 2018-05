Campionati Europei nuoto, il campione arconatese Matteo Rivolta proverà a conquistare Galsgow.

Campionati Europei nuoto, l’impresa di Matteo Rivolta

Matteo Rivolta punta ai Campionati Europei che si terranno a Glasgow. Il 26enne di Arconate, allenato da Mirko Nozzolillo, vanta già un ricco palmares. Aggiudicarsi il podio nei prossimi Europei di agosto 2018 non sembra affatto un risultato irraggiungibile. Finalista mondiale, pluri medagliato europeo e reduce da diversi record, per Matteo Rivolta Galsgow non è lontana.

Chi è Matteo Rivolta

Il 26enne arconatese Matteo, già Campione Europeo nei 100 metri farfalla ai recenti Campionati in vasca corta di Copenaghen e medaglia d’oro vinta nella 4X50 misti nell’edizione di Netanya, è sempre a caccia di nuove sfide e record personali. Rivolta ha saputo stupire tutti agli Assoluti in vasca corta di dicembre 2017, dove si è impadronito del Record Italiano nei 200 farfalla. Medaglia che ha aggiunto ai traguardi oltrepassati e già detenuti nei 50 e 100 metri.