Anche la Castoro Sport ha festeggiato il Natale con la tradizionale festa. Il tutto si è svolto al Maggie’s Park di San Vittore Olona. Durante la serata sono premiati il presidente della Fondazione Ticino Olona Salvatore Forte e il dottor Rino Taglioretti della Pro Loco San Vittore Olona per la cultura del “dono”. Questi infatti hanno promosso il “dono” con il sostegno in termini economici, di tempo e di vicinanza alla Castro Sport di Legnano.

A premiare Salvatore Forte il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, mentre a premiare Rino Taglioretti è stato il sindaco di San Giorgio su Legnano Walter Cecchin che, per l’occasione, ha proposto la partecipazione di Castoro Sport all’edizione 2019 del Campaccio.Tra gli altri ospiti presenti a rappresentare il comune di San Vittore Olona, l’assessore Antonella Lattuada ed il sindaco Marilena Vercesi oltre a nomi illustri del nostro territorio.

“Ancora un volta cerchiamo di diffondere il messaggio che ci caratterizza: la cultura del dono. Donare perché sarete gratificati – esordisce Carmen Galli in qualità di presidente della Castoro. E questa sera, come non mai, dove vi era la presenza di numerose personaggi importanti del territorio, abbiamo voluto con grande forza riaffermare il concetto che il prendersi cura dovrà essere una delle priorità delle nostre società.”