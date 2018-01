Ciclismo, una bella notizia per l’Us Legnanese 1913.

Ciclismo, la Federazione ha ufficializzato le date del campionati 2018 e Legnano c’è

Il nuovo anno inizia con una bella notizia per l’Us Legnanese 1913: la Federazione ciclistica italiana ha ufficializzato le date dei campionati italiani 2018 e Legnano c’è! “E’ stata assegnata alla US Legnanese – si legge in una nota ufficiale – l’organizzazione del Campionato italiano su strada, che torna così in Lombardia dopo tanti anni di lontananza: la contesa tricolore coinciderà con i festeggiamenti per i cento anni delle Coppa Bernocchi professionistica, di cui sarà l’anteprima a fine giugno. I migliori atleti Nazionali si sfideranno il 23 e 24 Giugno nella cittadina dell’Altomilanese su un percorso filante, che darà la possibilità di competere per la maglia tricolore a varie tipologie di atleti, dai passisti ai velocisti, ai corridori completi, con un’organizzazione a livello di una gara professionistica, e da questo punto di vista, la Us Legnanese rappresenta una garanzia”.

“La piccola Bernocchi”

Il Campionato italiano master “Targa d’oro Città di Legnano”, da molti soprannominata “La piccola Bernocchi”, rappresenta un’importante tappa dell’intenso calendario di eventi, organizzati dall’Us Legnanese 1913, per celebrare la centesima edizione della Coppa Bernocchi.