Domenica 6 maggio al Palasport di Agrate Brianza, si è svolta la seconda prova del Campionato regionale Csen di Acrobat di Ginnastica Artistica. Alla manifestazione hanno partecipato 43 squadre in rappresentanza di 36 società. Le ginnaste Magentine della Cief si sono conquistate l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno a Riccione il 26 maggio 2018.

Cief, che successo

La squadra B Senior (scuole superiori), composta da Martina Barni, Francesca Gritti, Alice Moscatelli, Isabella Pecce, Mara Vetri, si è classificata al terzo posto. Mentre la squadra delle allieve (scuole primarie), composta da Giorgia Oldani, Giulia Gammieri, Anna Oldani, Martina Picciotto, Alice Pozzi, si è classificata al 4° posto. Infatti, si qualificano infatti le prime 5 squadre per categoria.

Le “A Senior” settime

Nonostante il grande impegno e la buona prestazione, la squadra A Senior composta da Arianna Cerutti, Camilla Volpi , Alice Ferrario, Martina Listone, Linda Morani, classificandosi al 7° posto non ha avuto accesso alle finali nazionali. Anche se dispiaciute per il mancato “Triplete”, le due allenatrici Nadia Garavaglia e Arianna Raglio, hanno dichiarato: «Peccato per la squadra A Senior, speravamo che il loro impegno costante avrebbe potuto regalare loro la soddisfazione di una qualificazione. Bene invece le altre 2 squadre che hanno confermato la precedente prestazione di marzo a Paderno Dugnano, in occasione della prima prova del campionato regionale. Adesso ci prepareremo con determinazione per le finali di Riccione».

Presto a Cesenatico

Ottima quindi la prestazione delle ginnaste magentine che oltre che Riccione saranno impegnate il prossimo 2 giugno a Cesenatico, dove affronteranno le Finali Nazionali Csen Cup a squadre, ultimo impegno stagionale prima della conclusione il 9 giugno 2018 a Magenta, presso il Palafitness con il 39°saggio finale al quale parteciperanno 165 ginnaste.