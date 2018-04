Numerose adesioni allo stage gratuito di difesa personale organizzato dalla Total Fighting School nella palestra Quinto Elemento di Venegono Inferiore.

Difesa personale e gestione della paura

Grande partecipazione sabato alle stage gratuito di difesa personale , soprattutto femminile, della Total Fighting School. Secondo appuntamento, centrato sulla difesa personale femminile organizzato da una delle più apprezzata scuole di arti marziali e tiro operativo della provincia di Varese. Tante donne e ragazze che hanno risposto all’invito e hanno partecipato al programma messo a punto dall’istruttore Daniele Mazzucchelli. Focus del secondo stage, la gestione della paura e la difesa dai tentativi di stupro.

Prevenzione, comunicazione e azione

Le tecniche sono ben lontane da quelle dei film action. Parole d’ordine, efficacia e praticabilità, come prevede il sistema di difesa personale reale “Toltal Fighting” studiato e codificato dal maestro Fabio Ganna, responsabile della scuola. Un sistema che trova le sue basi soprattutto nel Jeet Kune Do, creato da Bruce Lee, e nel Krav Maga, utilizzato dai militari israeliani. “Prevenzione, Comunicazione e Azione sono i tre punti cardine dell’autodifesa femminile secondo il nostro sistema – spiega Mazzucchelli – le ragazze che hanno partecipato allo Stage hanno interpretato benissimo questi tre concetti. Si sono impegnate, si sono divertite. E soprattutto hanno portato a casa alcuni principi e tecniche di fondamentale importanza in caso di minaccia o aggressione violenta. Comprendendo a pieno come possa essere spaventosa una situazione di questo tipo e come gestire la paura, atto fondamentale per poter organizzare una reazione istintiva ed efficace che aumenti le possibilità di sopravvivenza”.

La scuola continua

Conclude infine Mazzucchelli: “Uno stage è ovviamente solo un assaggio di una materia importante che merita e necessita di essere allenata ed assimilata per poter essere efficace al cento per cento. Quindi vi aspettiamo ai nostri corsi. Con l’augurio che tutto si possa limitare all’allenamento in palestra e che il destino ci risparmi la prova sul campo, ma meglio sicuramente imparare prima che sia troppo tardi”.