Prosegue l’impegno agonistico che vede il Gruppo albairatese del twirling presente alle competizioni nazionali ed internazionali grazie all’affiliazione alla Federazione Nbta Italia. Domenica 26 novembre gara sociale a Calcinato (BS).

Cappa d’oro

Francesca Cappa ha ottenuto il 1° posto in categoria A per Dance/Senior, per il percorso nazionale e in qualità di titolare componente la squadra Nazionale, si qualifica per il prossimo evento internazionale-Mondiali di Twirling a Lillehammer (Norvegia).

Le altre gare

Domenica 17 dicembre gara sociale al palazzetto di Brembilla (Bergamo). Presenti 21 gruppi da tutta Italia con 298 performances individuali nelle specialità promosse dalla Federazione. Caloroso tifo e grande presenza di pubblico! “Le atlete Sofia, Francesca, Ana, Elisa, Maria Laura, Gaia e Francesca si sono come sempre dimostrate cariche di energia positiva, non sempre i risultati sono stati quelli desiderati, ma nulla fa rinunciare ad impegnarsi ancora di più in questo sport che forgia caratteri intraprendenti e forti. Un caro saluto a Miriam, che a causa dell’influenza non ha potuto partecipare come competitor alla sua seconda gara come nuova atleta del gruppo albairatese”.

I risultati

Sul podio, CATEGORIA A – Specialità Dance:2° posto per Gaia Ranzani, junior e 2° posto per Francesca Cappa, senior.

CATEGORIA B, apecialita’ 2 bastoni, prima Elisa Pavanello, junior, seconda Sofia Albani, minor. Specialità X-Strutting:

primo posto per Pavanello.

I ringraziamenti

“Ringraziamo Romina e Marta, allieve insegnanti e supporto indispensabile per le nostre atlete, e tutti i genitori sempre presenti e primi sostenitori del nostro Gruppo. A Barbara e Stefania, insegnanti instancabili e a Mariarosa nostro Responsabile di Club. A tutti e in particolare a coloro che ci seguono con affetto, auguriamo Buon Natale”, è il saluto della società.