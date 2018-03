Domenica 11 marzo 2018, al centro sportivo mulinello di Rho, si sono svolte le finali di ogni categoria dei campionati invernali di pallacanestro PGS. Presente anche il Gso Arese.

Gso Arese, terzo posto al PGS

Domenica 11 marzo 2018, al centro sportivo mulinello di Rho, si sono svolte le finali di ogni categoria dei campionati invernali di pallacanestro PGS e nel pomeriggio, dopo le finali under 16 e under 15, ha giocato anche l’ under 14 del Gso Arese. La squadra biancorossa si è classificata al 3° posto a pari merito con la formazione Kolbe Milano. La finale per il primo posto è stata vinta dalla squadra del Brugherio che ha battuto il Castelletto Ticino con un ultimo quarto strepitoso.

In svantaggio per i primi tre quarti

E’ stata in svantaggio per tutti i primi tre quarti recuperando poi 17 punti, concedendone agli avversari solo 5 … e chiudendo con un vantaggio di 10 punti. Da sottolineare che, quando l’under 14 è stata chiamata per essere premiata, i supporter biancorossi, anche se pochi, si sono ugualmente fatti sentire incitando e osannando i propri atleti per l’impegno e la voglia di crescere dimostrata durante il campionato. Terzo posto meritato.

