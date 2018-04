Gso Arese trionfa: l’under 13 del calcio vince il campionato provinciale Csi.

Gso Arese sul podio

Carovana di tifosi con genitori e simpatizzanti in trasferta al centro sportivo Froghello di Milano, tutti attrezzati con trombette e tamburi caratteristici di un vero tifo da stadio. Le aspettative sono alte. La stagione è comunque da incorniciare … manca proprio un tassello per chiudere in bellezza. Elettrizzante l’attesa per il tecnico Gigi Taddeo e i suoi aiuto allenatori Bellini, Cattaneo e Satutto, nonché del dirigente De Martino. I Biancorossi hanno avuto una settimana di allenamenti per preparare al meglio la sfida. Formazione avversaria la polisportiva OMR di Pioltello reduce da un ottimo campionato con 11 vittorie 2 sconfitte e 3 pareggi che, come per il don Bosco Arese, gli hanno permesso di chiudere in testa il proprio girone invernale.

Fase di gioco iniziale a centrocampo

Fase di gioco iniziale a centrocampo con alternanza di azioni da una parte e dall’altra. Gli avversari passano in vantaggio al 10’. Reazione immediata degli aresini che guadagnano metri a centrocampo proponendo triangolazioni e cross impetuosi nell’area avversaria. Il Gso ci crede e pareggia al 20’ con Benedettini (gran tiro al volo su cross di Bulla). Successivamente calcio di punizione per i biancorossi e clamorosa traversa di Ladstetter. Gli aresini continuano nel pressing e pervengono al raddoppio con uno splendido gol di testa di Bochicchio.. In chiusura di tempo l’arbitro concede un rigore generoso all’Omr … ma Salvaderi si supera e, con l’aiuto del palo, blocca il tiro dagli 11 metri. Passano pochi minuti e una disattenzione difensiva permette agli avversari di pareggiare … 2-2 e si azzerano gli orologi.

Inizio del secondo tempo

Inizio 2° tempo. Dopo pochi minuti grande intuizione di Mantica verso fascia sinistra per Benedettini che con un fendente in diagonale segna la rete del 3-2. Gli avversari non mollano e l’ uomo più pericoloso, l’altissimo n° 9, colpisce la palla di testa sfiorando il pareggio. Nella retroguardia biancorossa si evidenzia la leadership del portiere capitano Salvaderi che insieme a Balbo comanda con ordine la difesa (ottima comunque la prova di tutta la retroguardia). Sostituzioni per gli aresini: entrano Rimoldi sul numero nove avversario (che non toccherà più un pallone) … Bergamini, Kauffman e Vitali per dare vivacità all’attacco biancorosso.

Calcio di rigore per il Gso

La consapevolezza del vantaggio carica psicologicamente i giocatori aresini che si impadroniscono del centrocampo (Bognanni e Cigognini fanno la differenza) applicando caparbietà e carattere. Il nuovo entrato Bergamini sciorinando dribbling imperiosi mette in seria difficoltà la retroguardia avversaria e con un tiro sfiora la traversa. Sempre pericolosi gli aresini sui calci piazzati … Del Grande sfiora il gol dall’out sinistro e Lastetter mette in mezzo palloni pericolossimi. A pochi minuti dal termine atterramento in area di Vitali che, su passaggio preciso di Kauffman, sfugge in velocità alla difesa avversaria … calcio di rigore per il Gso.

La rete del 4-2 chiude la partita

Sulla battuta va il terzino sinistro Gervasi che, con una freddezza incredibile, realizza la rete del 4-2 e chiude la partita. Gli allenatori continuano ad incitare la squadra che chiude in avanti e si porta a casa la finalissima vincendo così il campionato di categoria. Da ricordare anche tutti gli altri giocatori under 13 che non sono scesi in campo (i cambi in questa categoria sono limitati) ma erano comunque presenti in panchina per sostenere la squadra: Vasapollo, De Martino, Gervasi L., Becerica, Najfar e il lungodegente Altaus. Alla fine tuffo dei giocatori aresini e dei dirigenti biancorossi verso il numeroso pubblico aresino che tanto ha contribuito al sostegno della squadra in tutte le gare. Un mix staff e genitori eccezionali . Si alternano così la finale nazionale di basket dello scorso anno (terzi assoluti) e la prestigiosa vittoria nel campionato provinciale under 13.