Chiara Rebagliati è prima delle italiane seniores presenti e al nono posto assoluto seniores femminile.

Chiara Rebagliati, studentessa-atleta del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria, iscritta al College di Tiro con l’Arco dell’Ateneo, ha partecipato alla terza fase della Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco, che si è svolta dal 19 al 21 gennaio in Francia, a Nimes, dopo Marrakech e Bangkok.

«Chiara, concluso con successo l’esame di Diritto Penale, è partita per la Francia . Dopo due turni di gara, Chiara si classifica al settimo posto, prima delle atlete italiane seniores presenti. Negli scontri per il titolo assoluto esce agli ottavi, dopo uno shoot-off, necessario per aver conseguito lo stesso punteggio finale. Il “dieci”, punteggio massimo, di Chiara è solamente di un soffio meno vicino al punto centrale del bersaglio di quanto non lo sia stato quello della sua avversaria, Brown Mackenzie, olimpionica statunitense. Chiara conclude la sua gara di Nimes al nono posto assoluto, posizione che duplica anche per la ranking complessiva del percorso di Coppa del Mondo Indoor, sommando i risultati di Nimes e Marrakech. Ancora una volta Chiara Rebagliati conferma di essere un bell’esempio per il College!»