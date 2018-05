Si è conclusa sui campi del Lomazzo Sport Club, dopo quindici giorni di gare e oltre cento atleti in campo, la prima tappa del circuito di Terza categoria Lombardia Tennis Tour, nato dalla fusione del Como Tennis Tour, del Milano Tennis Tour e del Varese Tennis Tour.

Lombardia Tennis Tour, la prima tappa a Lomazzo

I primi vincitori, che dunque balzano in vetta automaticamente alle classifiche assolute che condurranno al Master in ottobre, sono Gloria Perfetti (Ceriano) tra le donne, Paolo Panaro (Parabiago) tra gli uomini e la coppia del Circolo Tennis Cantù Stefano Raina–Federico Sapone nel doppio. Finali in contemporanea e su tre campi.

Le gare

Gloria Perfetti è riuscita a vincere in quel di Lomazzo dopo che nel 2017 le erano sfuggiti di mano due tornei proprio all’ultimo. Questa volta invece, dopo un inizio equilibrato contro Anna Clara Sola (Circolo Tennis Cantù) la partita si è allungata senza patemi fino al 6-3 6-0. “Ha vinto con merito – ha ammesso al termine la sconfitta – Ha dimostrato le sue qualità confermando anche la migliore classifica”. Punteggio netto anche nel doppio, con la coppia brianzola Sapone-Raina ad avere la meglio in due partite per 6-1 6-3 di Niccolò Fava e Luca Guarnaccia del Tennis Club Tradate. Equilibrio fino alla fine, invece, nel singolare che vedeva in campo due giocatori non “previsti” alla vigilia ma che sul campo hanno dimostrato di meritare di contendersi la vittoria. Panaro, come dichiarato al temine della partita, “ha dovuto sudare otto camicie” per avere la meglio di Simone Donegà (Tennis Club Rovellasca). Anzi, è stato proprio Donegà ad essere vicino alla vittoria, avanti di un set e 3-2 nel secondo, poi 4-3 e break a favore nel terzo. Invece Panaro, dal gioco assai potente e senza troppi calcoli, non ha mai smesso di spingere ribaltando l’incontro fino al risultato di 3-6 6-4 6-4 che gli ha consegnato il titolo.

