Come riporta La Settimana di Saronno in edicola da venerdì 27 aprile, la giornata per i più piccoli sarà martedì 1 maggio allo Stadio Comunale di Olgiate Olona.

Memorial Sergio Gambini

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento col Memorial Sergio Gambini giunto alla sua 12^ Edizione. L’appuntamento è per martedì 1° Maggio con una giornata interamente dedicata alla sport e al divertimento dei più piccoli.

Si affronteranno sul campo dello Stadio Comunale di Olgiate Olona, dedicato al compianto dirigente prematuramente scomparso, le squadre composte dai giovani calciatori nati nel 2008 di 8 società professionistiche e di 2 squadre dilettanti. Oltre ai padroni di casa – l’Olgiatese del presidente Giovani Colombo – le squadre dei pulcini che scenderanno in campo a contendersi il podio sono Juventus, Milan, Sampdoria, Genoa, Torino, Sassuolo, Hellas Verona, Chievo, Cittadella e le due squadre vincitrici del torneo di Primavera.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle 9 con le gare della fase a gironi, una successiva fase finale con le premiazioni di rito previste verso le 19. L’evento sportivo, che ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si terrà allo stadio comunale Sergio Gambini in via Diaz 88. Durante la manifestazione e per tutta la giornata sarà attivo un servizio di ristoro