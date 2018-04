Mountain bike: l’Asd Gs Casoratese in collaborazione con il Comune di Besate organizza il 14 aprile il primo Memorial Pierfederici.

Mountain bike, memorial dedicato al “dutùr” Pierfederici a Besate

L’Asd Gs Casoratese in collaborazione con il Comune di Besate organizza una gara di mountain bike per sabato 14 aprile. La corsa costituisce il primo Memorial in ricordo del dottor Marco Tonino Pierfederici ed è aperta alle categoria junior, senior ½, veterani ½, gentlemen ½, Sg/a-Sg/b, donne a/b. Il ritrovo è alla Cascina Cantarana alle 12.30, il percorso è un circuito campestre da ripetere più volte, per un totale di 30 chilometri. I primi cinque classificati per ogni categoria riceveranno prodotti alimentari. Per maggiori informazioni: 328-07.606.43. Noto come il “dutùr” del ciclismo, il besatese Pierfederici aveva seguito nel corso della sua lunga carriera ciclisti come Bugno, Chiappucci, Bontempi, Visentini, De Vlaeminck, Sercu, Battaglin e Moser.. Si è spento a 89 anni nel 2014.