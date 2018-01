Preti calciatori in campo per l’Europeo di Calcio a Brescia: il torneo si terrà dal 6 all’8 febbraio.

Preti calciatori tutti a Brescia

Saranno i sacerdoti a scendere in campo e a tenere alto l’orgoglio calcistico italiano in occasione del grande evento calcistico ospitato per la prima volta in Italia, proprio a Brescia.

Non chiamatelo “calcetto”…

…ma “Calcio a 5”! Si tratta del Campionato europeo di futsal (con 5 giocatori) per sacerdoti. E’ una manifestazione nata 12 anni fa che non è mai arrivata in Italia. Lo farà per la prima volta quest’anno, dal 6 all’8 febbraio.

L’Italia sfiderà il Kazakistan

A contendersi il titolo saranno 15 squadre provenienti da altrettanti Paesi. L’Italia giocherà nel girone A, assieme all’Ungheria, al Kazakistan e soprattutto con il campione uscente, il Portogallo.