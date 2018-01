La Sab volley interrompe il rapporto con il coach Andrea Pistola.

Sab volley, esonerato Pistola

Martedì 9 gennaio la società legnanese ha interrotto il rapporto professionale con l’allenatore Andrea Pistola. La decisione è stata presa dalla società in considerazione dei risultati negativi e delle prestazioni non soddisfacenti della squadra. In particolare, le sconfitte nelle ultime partite di campionato hanno reso necessario un cambiamento della guida tecnica. Sab volley ringrazia Andrea Pistola per il lavoro svolto e per il grande impegno dimostrato nelle ultime due stagioni.

La squadra è affidata provvisoriamente a Tettamanti

La squadra è provvisoriamente affidata al vice allenatore Mauro Tettamanti, che ha già diretto la seduta di allenamento di martedì 9, con il supporto di Francesco Pietroni. La società è al lavoro per definire gli accordi con un nuovo allenatore, e si riserva inoltre di intervenire sul mercato per rinforzare il roster della squadra.