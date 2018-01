Sport ed eccellenza, l’evento che premierà gli sportivi dell’anno avverrà venerdì 19 gennaio.

Sport ed eccellenza: la manifestazione castanese

Si terrà venerdì 19 gennaio alle 21 all’auditorium Paccagnini di Castano Primo (in piazza XXV aprile) la serata “Castano Sportiva 2k17”. L’evento, patrocinato da Regione Lombardia, e organizzato dalla Consulta dello Sport insieme all’assessorato guidato da Carola Bonalli, vedrà la premiazione degli sportivi castanesi che si sono distinti per la loro eccellenza nei vari sport. Sia a livello nazionale sia in quello internazionale.

Ospiti d’eccezione

A presentare la serata sarà Antonio Coppola, meglio noto al pubblico come Mr. Anthony. Durante la manifestazione si esibiranno anche le ragazze della scuola di danza Tersicore, che andranno in scena con alcuni spettacoli. Durante la serata, fanno sapere dagli organizzatori, saranno presenti anche personaggi del panorama sportivo.