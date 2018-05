Martedì 22 Maggio alle ore 21.00 al Teatro di Via Dante l’Associazione Culturale Area Giovani organizza l’evento Sport: palestra di vita. L’iniziativa beneficia del patrocinio della Città di Castellanza, dei Comuni di Busto Arsizio, Legnano, Olgiate Olona e Marnate, ed organizzata in collaborazione con la Comunità Pastorale San Giulio e San Bernardo, l’ASD Oratori di Castellanza, la USD Castellanzese Calcio e SPORT+.

Sport: palestra di vita

L’appuntamento ha l’obiettivo di parlare di sport, esaminando il valore educativo e sociale della pratica sportiva, e si rivolge in particolare ai giovani, che sono i più vicini al mondo dello sport, per far loro comprendere che non ci sono solo i successi sportivi, ma che il ruolo dello sport è anche quello di disegnare un percorso educativo, fondamentale per il raggiungimento del benessere sociale. I relatori della serata saranno: Don Alessio Albertini – Responsabile ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano (CSI), Emanuele Arioli – Operatore di psicologia dello sport, Daniele Cassioli – Atleta paralimpico e campione mondiale di sci nautico, Arianna Castiglioni – Campionessa italiana di nuoto, Caterina Cialfi – Pallavolista del team Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Valentino Gallo – Pallanuotista e campione del mondo nel 2011, Ernesto Paolillo – Dirigente sportivo e direttore generale dell’Inter dal 2006 al 2012, Giorgio Rocca – Sciatore e campione del mondo nel 2006. Il moderatore dell’incontro sarà il giornalista Daniele Dallera – Caporedattore della sezione sportiva del “Corriere della Sera”. L’ingresso è libero.

L’Associazione Culturale Area Giovani

L’Associazione Cultura Area Giovani, nata per iniziativa di un gruppo di giovani cresciuti in ambito oratoriano, si propone di approfondire le principali tematiche di carattere socio-culturale di interesse generale.

Dopo il successo ottenuto con la serata dedicata al sistema elettorale dello scorso mese di febbraio, l’associazione ed il neo-eletto vicepresidente, Luca Croci, propongono a giovani e adulti un incontro dedicato allo sport e grazie all’apporto di relatori di diverse aree esplora questa tematica da differenti punti di vista.