Partirà domani mattina, primo maggio, la 24esima edizione della Stravenegono.

Stravenegono, una corsa per tutti

Ritrovo alle 9.15 in piazza dei Santi Giacomo e Filippo domani, per la Stravenegono. Manifestazione non competitiva organizzata anche quest’anno dall’Oratorio di Venegono Inferiore ad andatura libera. Terreno di gara della Stravenegono, le strade del paese. Partenza alle 10, a tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia e potranno partecipare all’estrazione premi al traguardo, alle 12. Quota di partecipazione di 5 euro, 2 euro per i ragazzi delle medie ed elementari, gratis per i bambini della scuola materna.