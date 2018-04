StrAvis di Arconate, oltre 600 i partecipanti che hanno corso in questa dodicesima edizione della manifestazione.

StrAvis, ecco il podio

Sono stati oltre 600 i podisti che hanno partecipato alla dodicesima edizione della corsa che si svolge per le vie di Arconate nella giornata di domenica 22 aprile. Ecco i primi arrivati. Per la categoria gruppi, al primo posto I-Sport. Per la categoria ragazzi nella 5 chilometri, al primo posto Patrick Brancalion, secondo posto per Riccardo Garegnani e medaglia di bronzo per Luca Russo. Per la categoria ragazze nella 5 chilometri, è invece Rossella Contedini a conquistare la medaglia d’oro. Secondo posto per Ylenia Borsani e terzo posto per Giulia Guerrini.

Categoria 12 chilometri

Ecco il podio per la sezione maschile: Marco Garavaglia, Diego Giacomini e Massimo Bongini. Per la sezione femminile, invece, primo posto per Marta Lualdi. Medaglia d’argento per Giulia Tacchi e terzo posto per Federica Imposti.

Categoria 21 chilometri

Per la sezione maschile, al primo posto è giunto Giovanni Cataldi, seguito da Massimiliano Losa e Marino Regina. Per la sezione femminile, medaglia d’oro per Francesca Barone. Al secondo gradino del podio sale poi Raffaella Nebuloni; al terzo, invece, Laura Dal Lago.