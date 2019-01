Albairate, due incontri pubblici sul tema della raccolta differenziata. Appuntamento il 14 gennaio alle 18 e alle 21 in municipio.

Albairate, differenziata: possiamo fare di meglio?

Differenziata: possiamo fare di meglio?”. È questo il tema dei due incontri pubblici che si terranno lunedì 14 gennaio 2019, il primo alle ore 18 e il secondo alle ore 21, presso la Sala consiliare del Municipio di Albairate (via Cesare Battisti, 2).

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Albairate e dal Consorzio dei Comuni dei Navigli. Lo scopo è di fare il punto sul sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e illustrare le strategie per migliorare e potenziare la raccolta differenziata.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in 20 Comuni delle aree dell’Ovest Milanese denominate Abbiatense, Magentino e Castanese per un bacino di circa 120 mila abitanti. E primeggia nella Città Metropolitana di Milano sul fronte della raccolta differenziata, tanto che ha piazzato 15 Comuni sugli unici 36 che, nel rispetto di rigidi criteri, sono entrati nella classifica provinciale dei ricicloni pubblicata nel dossier “Comuni Ricicloni 2018” di Legambiente Lombardia.

In questa prestigiosa classifica è entrato anche il Comune di Albairate (36esima posizione, 4.708 abitanti, 82,40% di raccolta differenziata e 73,2 di PSR – Procapite secco residuo per Kg/anno/abitante), grazie all’innovativo sistema di raccolta e al comportamento virtuoso di molti cittadini che hanno deciso di rispettare l’ambiente. Ma è possibile con idonee strategie fare ancora di più a vantaggio della comunità. Oltre al valore degli incrementi di punti percentuale di raccolta differenziata, in linea con quanto chiede il contesto internazionale, è importante pure il monitoraggio della riduzione della quantità di frazione non riciclabile che i cittadini conferiscono. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE