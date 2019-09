A Magenta associazioni in festa domenica 29 settembre. Un appuntamento tradizionale, giunto alle 24esima edizione, quello dell’ultima domenica di settembre per offrire la giusta vetrina alle realtà del sociale ( e non solo) della città.

Alla regia, come sempre, la Pro loco del presidente Pietro Pierrettori, che organizza l’ormai tradizionale appuntamento in piazza Liberazione, patrocinato dal Comune. Dalle 10 alle 19, insomma, scoprite quante opportunità offre Magenta.