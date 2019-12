Abbandona rifiuti, donna individuata e multata.

È accaduto ieri giovedì 12 dicembre a Settimo Milanese in via Bianchi, quando una pattuglia della Polizia locale ha trovato all’altezza del supermercato di via Bianchi dei rifiuti ingombranti. Rifiuti abbandonati che limitavano il passaggio sul marciapiede: un lettino per bambini, dei giocattoli rotti, fotografie di bambini, documentazione sanitaria, un carrello della spesa danneggiato oltre a rifiuti organici in sacchetti di plastica.

Le indagini

Immediatamente iniziavano le indagini per identificare i responsabili. Dopo poco tempo si riusciva a risalire all’intestataria dei documenti, Z.W., cittadina regolare della Repubblica Cinese di 24 anni, abitante a Settimo Milanese.

Rifiuti rimossi e multa

La stessa, reperita telefonicamente veniva informata dell’infrazione ed invitata formalmente a provvedere alla rimozione dei rifiuti; alle 22 gli stessi erano stati effettivamente rimossi e l’area ritornata alla fruibilità dei pedoni.

La donna, inoltre, è stata poi convocata presso il Comando per il giorno successivo per la notifica delle

infrazioni a suo carico comminate ai sensi del nuovo Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed

Assimilati. Multe che la signora ha provveduto a pagare sin dal giorno successivo.