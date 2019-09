Dall’inizio dell’anno più di 30 sanzioni per l’abbandono di rifiuti, per un totale di oltre 11mila euro. Prosegue senza sosta la battaglia dell’Amministrazione comunale contro gli incivili. L’ultimo caso risale a mercoledì mattina.

Abbandono di rifiuti, a bareggio emesse già più di 30 multe

La pattuglia della Polizia locale, passando nei pressi del cimitero, in via Mezzana, ha notato dei rifiuti che poco prima non c’erano. Senza attendere l’intervento degli operatori ecologici, gli agenti hanno provveduto personalmente ad aprire e ispezionare due sacchi, trovando all’interno dei documenti personali del probabile trasgressore, tale M.F. Il Comando sta ora procedendo con le indagini per verificare la residenza anagrafica del soggetto, che non risulta essere a Bareggio.

Il commento

«Come dicono i dati, la nostra battaglia sta dando importanti risultati. Anche l’anno scorso i numeri sono stati altrettanto importanti – ha commentato il vicesindaco Lorenzo Paietta -. Gli abbandoni sono diminuiti, ma c’è ancora qualcuno che non ha recepito il messaggio o pensa di essere furbo. Invito nuovamente tutti alla collaborazione per una Bareggio più pulita e a segnalare qualsiasi anomalia: dall’altra parte c’è un’Amministrazione che ascolta».