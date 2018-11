Accattonaggio al mercato, in azione la Polizia locale.

Accattonaggio al mercato, nei guai due stranieri

Due 20enni africani, un ivoriano e un nigeriano, fermati alla Polizia locale nell’area del mercato cittadino. Il motivo? Stavano facendo accattonaggio molesto. Per i due giovani sono così scattati i cosiddetti Mini-Daspo (divieto di accesso all’area per 48 ore) e avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno.

L’accaduto

Erano circa le 11 di ieri, martedì 27 novembre, quando gli agenti sono intervenuti tra le bancarelle. In azioni si è visto il personale del Nucleo operativo territoriale del comando di corso Magenta che stava svolgendo un servizio proprio al mercato. Hanno notato che i due stavano infastidendo alcune donne intente a fare compere. Sono stati fermati e identificati, poi portati all’Ufficio immigrazione di Milano dove sono state avviate le procedure per l’espulsione.

Il commento del Comune

“Prosegue – afferma l’assessore alla Polizia locale Maira Cacucci – l’attività di presidio del territorio, di controllo delle aree degradate e di contrasto all’abusivismo e tali servizi, unitamente alle verifihe in merito alla circolazione stradale, verranno rinforzati nel periodo delle festività natalizie per cercare di garantire ai legnanesi quanto più possibile sicurezza in città e consentire che la cittadinanza trascorra serena il periodo dedicato agli acquisti natalizi”.

