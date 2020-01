Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Aggressione: coinvolti due giovani di 23 e 27 anni

Erano da poco passate le 2 quando due giovani di 23 e 27 anni sono rimasti coinvolti in un’aggressione in via Brera a Cornaredo. Sul posto l’ambulanza di Rho Soccorso che dopo i primi accertamenti ha predisposto il trasporto in ospedale.

Malore per una 58enne

Una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre si trovava lungo la SS33 a San Vittore Olona intorno alle 22.40. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che dopo alcuni accertamenti non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale.