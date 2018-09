Albairate, fine settimana di celebrazioni tra la Festa dello Sport delle associazioni e la Festa dei Colori degli alunni.

Albairate, Festa dello Sport e Festa dei Colori nel weekend

Quello appena trascorso, ad Albairate, è stato un week end colorato e all'insegna dello sport. Sabato 22 settembre, i piccoli alunni delle scuole locali hanno sfilato per le vie del centro e raggiunto il museo agricolo in sicurezza. Il tutto nell'ambito della Festa dei Colori che segna la ripresa scolastica e dà il benvenuto ai remigini. Nel pomeriggio, al centro sportivo Gramegna, si è tenuta la Festa dello Sport organizzata dall'amministrazione comunale. In pista con dimostrazioni e prove libere per tutti le associazioni cittadine e i campioni locali. Sul numero di Settegiorni in edicola da venerdì 28 settembre le foto più belle della giornata.