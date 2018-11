Andrea, la “piccola guerriera” di Nerviano scomparsa il 20 novembre 2017.

Andrea aveva commosso tutti, per lei un ciliegio

«Su questa terra c’è un albero meraviglioso la cui radice si trova in cielo«. Questo recita il cartello appeso sul «Ciliegio di Andrea». (foto Enrico Vescovi)

Si tratta di un albero speciale: quello messo a dimora all’oratorio di Sant’Ilario, e che ha creato un vero angolo di Paradiso, in ricordo di Andrea, la piccola guerriera di 9 anni venuta a mancare il 20 novembre 2017 a causa del Dipg. La sua storia aveva commosso tutti, tutti avevano fatto il tifo per lei. Ora è in Cielo. Ma il suo ricordo sarà per sempre. E sabato 10 novembre in oratorio è stato messo a dimora un ciliegio, albero che la piccola adorava.

Una cerimonia commovente. Presente la famiglia, con mamma Elena, la sorella Clarissa e i nonni, don William Maggioni, tutti gli amici e l’intera comunità.

Le foto:

Le parole della mamma

«Quello che abbiamo piantato – ci racconta mamma Elena – era il ciliegio che avevo preso al suo decimo compleanno, il 25 aprile di quest’anno, e lo abbiamo messo a dimora perchè, oltre a essere il periodo adatto per farlo, è purtroppo anche il peggiore perchè Andrea ci lasciato un anno fa. Le adorava le ciliegie, ora potrà mangiarle insieme ai suoi Amici. E’ stato, come sempre, emozionantissimo».

Gli amici non la dimenticheranno

Per la piccola Andrea c’erano state raccolte fondi, poi il viaggio in Messico per un trattamento sperimentale. Ora Andrea vive nei cuori di tutti.

E il «Comitato Amici di Andrea» continua la sua attività nell’aiutare gli altri bambini malati di questo tumore e di tutti quelli che hanno bisogno di sostegno e sorrisi. «Con il comitato non ci fermiamo mai – ricorda Elena -, il 15 e 16 dicembre stiamo organizzando un evento per raccogliere fondi da donare alla ricerca contro il Dipg. E porteremo il nostro aiuto anche ai bimbi dell’Africa, in Kenya come abbiamo iniziato a fare mesi fa».

Con il «Ciliegio di Andrea», in oratorio ci sarà sempre un segno indelebile della storia di Andrea: un angolo di Paradiso come detto, in ricordo di una bimba che ha lottato e insegnato tanto.

Leggi anche:

La piccola guerriera Andrea è volata in cielo

La piccola Andrea è in cielo, il ricordo di mamma e compagni di classe

Ultimo saluto ad Andrea morta a 9 anni VIDEO

Il saluto ad Andrea, la mamma: “Sarai la nostra favola” VIDEO DELL’ARRIVO IN CHIESA

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie